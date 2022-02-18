"Зенит" продлил удручающую серию в еврокубках

Фото твиттер "Зенита"

Питерский "Зенит" в пятый раз подряд проиграл первый еврокубковый матч календарного года.

Удручающая серия продлилась накануне - команда дома уступила "Бетису" со счётом 2:3 в первом стыке Лиги Европы.

До этого "сине-бело-голубые" стартовали с поражений от "Бенфики" (0:1) в сезоне 2015/16, от "Андерлехта" (0:2) в сезоне 2016/17, от "Селтика" (0:1) в сезоне 2017/18 и от "Фенербахче" (0:1) в сезоне 2018/19.

Ответный матч с "Бетисом" зенитовцы проведут в следующий четверг, 24 февраля.

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