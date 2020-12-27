Хуан Куадрадо может перебраться в Китай

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Хуан Куадрадо может перебраться в Китай

Китайские клубы проявляют интерес к колумбийскому защитнику туринского "Ювентуса" Хуану Куадрадо, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, китайцы намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готовы предложить ему выгодные финансовые условия. Впрочем, "Ювентус" не планирует продавать игрока.

В нынешнем сезоне 32-летний Куадрадо провел за "Ювентус" 18 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча, но отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Ювентус" намерен сохранить Куадрадо. | http://soccernews.ru
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