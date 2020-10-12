Хуан Куадрадо покинет "Ювентус" по истечении контракта

Туринский "Ювентус" не собирается продлевать контракт с колумбийским полузащитником Хуаном Куадрадо, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, руководство клуба не рассчитывает на футболиста в долгосрочной перспективе из-за его возраста.

32-летний Куадрадо выступает за "Ювентус" с 2015 года. Хавбек провел за туринский клуб 184 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 35 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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