Хуан Куадрадо продлил контракт с "Ювентусом" до 2022 года

Хавбек Хуан Куадрадо подписал новый контракт с "Ювентусом". Об этом сообщается на официальном сайте туринцев.

Новое соглашение 31-летнего футболиста рассчитано до 2022 года.

Куадрадо перешел в "Ювентус" из "Челси" в 2015 году. В этом сезоне он участвовал в 11 матчах, сделав 1 ассист.

Ранее сообщалось, что туринский клуб планирует также продлить контракт с голкипером Войцехом Щесны.

Не пропустите: Агент Миранчука: "Мне неизвестно о договорённости между "Ювентусом" и "Локомотивом" | http://soccernews.ru