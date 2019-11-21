Хуан Куадрадо продлил контракт с "Ювентусом" до 2022 года

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Хуан Куадрадо продлил контракт с "Ювентусом" до 2022 года

Хавбек Хуан Куадрадо подписал новый контракт с "Ювентусом". Об этом сообщается на официальном сайте туринцев.

Новое соглашение 31-летнего футболиста рассчитано до 2022 года.

Куадрадо перешел в "Ювентус" из "Челси" в 2015 году. В этом сезоне он участвовал в 11 матчах, сделав 1 ассист.

Ранее сообщалось, что туринский клуб планирует также продлить контракт с голкипером Войцехом Щесны.

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