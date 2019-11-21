Хуан Куадрадо продлил контракт с "Ювентусом" до 2022 года
Хавбек Хуан Куадрадо подписал новый контракт с "Ювентусом". Об этом сообщается на официальном сайте туринцев.
Новое соглашение 31-летнего футболиста рассчитано до 2022 года.
Куадрадо перешел в "Ювентус" из "Челси" в 2015 году. В этом сезоне он участвовал в 11 матчах, сделав 1 ассист.
Ранее сообщалось, что туринский клуб планирует также продлить контракт с голкипером Войцехом Щесны.
Не пропустите: Агент Миранчука: "Мне неизвестно о договорённости между "Ювентусом" и "Локомотивом" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Глушаков ответил фанату, который хочет видеть его тренером "Спартака"
-
Главный тренер "Брешии" выгнал Балотелли с тренировки
-
Ананидзе и Кутепов работали в общей группе "Спартака"
-
Маркизио ярко высказался об Иньесте
-
Отставка Марадоны из "Химнасии" отменена
-
Хуан Куадрадо продлил контракт с "Ювентусом" до 2022 года
-
Эдерсон восстановился и может сыграть с "Челси"
-
Азар рассказал, что несколько раз отклонял предложения о переходе в ПСЖ
-
Дриусси заявил, что считает Кокорина одним из лучших в России
-
Джикия - в топ-100 рейтинга УЕФА по итогам квалификации Евро-2020
-
Слуцкий заявил, что Кейсуке Хонда станет важным игроком для "Витесса"
-
Дриусси рассказал, откуда Дзюба знает испанский мат
-
Дриусси: "Немного скучаю по игре в атаке. Не особо люблю играть ни слева, ни справа"
-
2
Моуринью заявил, что полностью доволен составом "Тоттенхэма"
-
"Барселона" готова пригласить Почеттино летом 2020 года
-
Агент Миранчука: "Мне неизвестно о договорённости между "Ювентусом" и "Локомотивом"
-
1
Шунин - первый голкипер в истории сборной России, не пропустивший в официальном матче
-
2
Месси стал лучшим форвардом 2019 года по версии ESPN
-
3
Марадона назвал лучшего теннисиста в истории
-
В "Локомотиве" прокомментировали информацию о возможном переходе Миранчука в "Ювентус"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|12
|32
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7