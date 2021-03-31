Хуан Куадрадо ярко высказался о Криштиану Роналду

Фото: Твиттер @Cuadrado

Хавбек "Ювентуса" Хуан Куадрадо вспомнил об эмоциях после вылета из Лиги Чемпионов в 1/8 финала от "Порту" и поделился мнением о партнере по команде Криштиану Роналду.

"Это футбол. Все думают, что пройти дальше просто, но это не так. Иногда не получается осуществить мечту. Но не всегда причина в твоей слабости. Нужно трудиться до тех пор, пока не достигнешь цели. Этим мы и займемся. Все зависит от нас. Я уверен, что "Ювентус" – отличная команда, которая сможет добиться больших достижений.

Роналду – один из лучших игроков мира. Его профессионализму можно только учиться. Португалец с невероятным желанием работает на каждой тренировке и в каждом матче - с него хочется брать пример. Когда он перешел к нам, я не поверил.

Он выбрал 7-й номер, который раньше был у меня, но я без проблем отдал его. Для меня не имеет значения номер на спине. Важнее – выходить на поле", – приводит слова Куадрадо Tuttosport.