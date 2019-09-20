Форвард Хуан Лескано вернулся в "Енисей". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Футболист подписал контракт с российским клубом до конца сезона-2019/20. В "Енисей" он перешел на правах свободного агента.

Аргентинец играл в "Енисее" с 2013-го по 2016 год. Также он играл в "СКА-Хабаровске" и "Анжи".

"Енисей" в минувшем сезоне занял последнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в ФНЛ.

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