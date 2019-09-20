Хуан Лескано вернулся в "Енисей"
Форвард Хуан Лескано вернулся в "Енисей". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Футболист подписал контракт с российским клубом до конца сезона-2019/20. В "Енисей" он перешел на правах свободного агента.
Аргентинец играл в "Енисее" с 2013-го по 2016 год. Также он играл в "СКА-Хабаровске" и "Анжи".
Лескано вернулся в "Енисей"! pic.twitter.com/UsD3VGmCCo— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 20 сентября 2019 г.
"Енисей" в минувшем сезоне занял последнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в ФНЛ.
Не пропустите: "Енисей" объявил о подписании контракта с воспитанником "Спартака"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4