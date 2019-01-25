Хуан Мата летом покинет "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата может продолжить карьеру в другом клубе. Об этом сообщает Daily Mirror.

"МЮ" не предложил 30-летнему игроку новый контракт. Действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2019 года.

В игроке заинтересованы "Арсенал", "Ювентус", "Барселона" и ПСЖ.

Мата перешел в "МЮ" из "Челси" за 40 миллионов евро.В нынешнем сезоне испанец участвовал в 22 матчах, отметился 5 голами и 2 результативными передачами.

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