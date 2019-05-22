Хуан Мата может этим летом покинуть "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедньюкасл юнайтедрафаэль бенитесхуан мататрансферы

Хуан Мата может этим летом покинуть "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Ньюкасл Юнайтед" Рафаэль Бенитес хочет приобрести игрока "Манчестер Юнайтед" Хуана Мату. Об этом сообщает Mirror. 

По данным источника, тренер потребовал от руководства команды изменить трансферную политику, так как ранее клуб покупал только молодых и дорогих игроков для дальнейшей продажи. Если клуб пойдет на встречу к Бенитесу, то он сделает предложение своему соотечественнику.

Мате - 31 год, его трансферная стоимость - 25 миллионов евро. Действующий контракт с "МЮ" рассчитан до лета 2019 года.

Ранее сообщалось, что английский клуб планирует продлить контракт с игроком.

В нынешнем сезоне Мата участвовал в 22 матчах, забив 3 гола и сделав 4 ассиста. 

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