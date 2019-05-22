Хуан Мата может этим летом покинуть "Манчестер Юнайтед"
Наставник "Ньюкасл Юнайтед" Рафаэль Бенитес хочет приобрести игрока "Манчестер Юнайтед" Хуана Мату. Об этом сообщает Mirror.
По данным источника, тренер потребовал от руководства команды изменить трансферную политику, так как ранее клуб покупал только молодых и дорогих игроков для дальнейшей продажи. Если клуб пойдет на встречу к Бенитесу, то он сделает предложение своему соотечественнику.
Мате - 31 год, его трансферная стоимость - 25 миллионов евро. Действующий контракт с "МЮ" рассчитан до лета 2019 года.
Ранее сообщалось, что английский клуб планирует продлить контракт с игроком.
В нынешнем сезоне Мата участвовал в 22 матчах, забив 3 гола и сделав 4 ассиста.
А еще: "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за хавбека "Реала"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Атлетико" заинтересован в игроке "Аякса" Несере
-
Месси с сестрой Томми Хилфегера создадут свой бред одежды
-
Пулишич: "АПЛ - лучшее место для того, чтобы показать себя"
-
Франков: "Если Малиновский перейдет в "Спартак", то сборная Украины потеряет еще одного игрока"
-
В сети появилась виртуальная экскурсия по камере Мамаева в СИЗО
-
"Атлетико" представил домашнюю форму на следующий сезон
-
Себальос, возможно, перейдет в "Тоттенхэм"
-
Хуан Мата может этим летом покинуть "Манчестер Юнайтед"
-
Женская команда представила новую домашнюю форму "Интера"
-
Стерлинг собирается поиграть в МЛС
-
"Милан" летом сменит спортивного директора
-
Лёв огласил заявку сборной Германии на матчи с Беларусью и Эстонией. Тер Штеген и Кроос - вне состава
-
Азар прокомментировал переход в дортмундскую "Боруссию"
-
"Галатасарай" включился в борьбу за Влашича
-
Футбол XXI века: ПСЖ (2007-2011)
-
"Манчестер Юнайтед" ведёт переговоры о трансфере полузащитника "Барселоны"
-
Крыховяк рассказал о своём отношении к алкоголю
-
"Локомотив" и "Урал" определились с игровой формой на финал Кубка России
-
Официально: Торган Азар стал игроком дортмундской "Боруссии"
-
"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за хавбека "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16