Хуан Мата может перейти в итальянский топ-клуб

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Хуан Мата может перейти в итальянский топ-клуб

Римский "Лацио" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Хуану Мате, сообщает The Sun.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия трансферного окна. Мата готов сменить клуб, так как не имеет достаточного количества игровой практики в составе манкунианцев.

32-летний Мата выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2014 года. Всего он провел за английский клуб 256 матчей во всех турнирах, забил 49 голов и отдал 44 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Лацио" близок к аренде хавбека "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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