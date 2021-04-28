Хуан Мата получил сумасшедшее предложение Саудовской Аравии

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Хуан Мата получил сумасшедшее предложение Саудовской Аравии

Фото: инстаграм Хуана Маты/Автор неизвестен

Испанский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата может перейти в один из клубов Саудовской Аравии, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, саудовский клуб готов платить футболисту зарплату в размере 15 миллионов долларов в год. Мата пока не принял предложение, но раздумывает над ним. Контракт игрока с манкунианцами истекает ближайшим летом и клуб, скорее всего, не будет продлевать с ним соглашение.

В нынешнем сезоне 32-летний Мата провел за "Манчестер Юнайтед" 13 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" интересуется сенегальским нападающим. | http://soccernews.ru
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