Хуан Мата признан болельщиками лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в сентябре

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата стал лучшим игроком клуба в сентябре. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

За 32-летнего футболиста проголосовало 53 процента болельщиков. Мата опередил Донни ван де Бека (28%) и Маркуса Рэшфорда (19%).

В прошлом месяце футболист дважды отметился в двух матчах Кубка английской лиги против "Лутона" (3:0) и "Брайтона" (3:0). Однако в АПЛ хавбек не отметился голами.

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