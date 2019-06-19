Хуан Мата продлил контракт с "Манчестер Юнайтед"

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Хуан Мата продлил контракт с "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте.

Новое соглашение рассчитано до лета 2021 года с возможностью продления еще на сезон.

Его трансферная стоимость - 20 миллионов евро.

31-летний футболист перешел в стан "красных дьяволов" 25 января 2014 года из "Челси" за 42 миллиона евро. В минувшем сезоне он участвовал в 32 матчах в АПЛ, забив 6 голов и сделав 4 результативные передачи. 

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