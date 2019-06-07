Хуан Мата, скорее всего, подпишет новый контракт с "Манчестер Юнайтед"

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Хуан Мата, скорее всего, подпишет новый контракт с "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата, скорее всего, продолжит выступать за "красных дьяволов". Об это сообщает официальный сайт клуба.

По данным издания, 31-летнему испанцу был предложен новый контракт. Его нынешнее соглашение истекает в конце июня 2019 года.

Кроме того, на сайте клуба появилась информация о том, что из команды уйдет Антонио Валенсия Андер Эррера​, ими интересуется ПСЖ.

Валенсия играет в "Манчестер Юнайтед" с 2009 года. Всего за клуб он выступил в 339 матча, в которых отметился 25 голами и 65 результативными передачами. Эррера выступал за "Юнайтед" с 2014 года. В его активе 20 голов и 27 ассистов в 189 матчах.

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