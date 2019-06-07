Хуан Мата, скорее всего, подпишет новый контракт с "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата, скорее всего, продолжит выступать за "красных дьяволов". Об это сообщает официальный сайт клуба.
По данным издания, 31-летнему испанцу был предложен новый контракт. Его нынешнее соглашение истекает в конце июня 2019 года.
Кроме того, на сайте клуба появилась информация о том, что из команды уйдет Антонио Валенсия Андер Эррера, ими интересуется ПСЖ.
Валенсия играет в "Манчестер Юнайтед" с 2009 года. Всего за клуб он выступил в 339 матча, в которых отметился 25 голами и 65 результативными передачами. Эррера выступал за "Юнайтед" с 2014 года. В его активе 20 голов и 27 ассистов в 189 матчах.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе хавбека сборной Уэльса | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" следит двумя игроками "Манчестер Юнайтед"
-
Хуан Мата, скорее всего, подпишет новый контракт с "Манчестер Юнайтед"
-
Де Брюйне: "В "Реале" у Азара будет больше шансов получить "Золотой мяч"
-
"Арсенал" объявил об уходе четырех основных игроков
-
Мане: "Меня хотели продать в "Спартак", но я хотел играть в более сильном чемпионате"
-
Неймару выдвинули обвинения в киберпреступлении
-
1
Экс-форвард "Манчестер Сити" может перейти в один из российских клубов
-
Виллиан вызван в сборную Бразилии вместо Неймара
-
1
Рабьо может остаться в ПСЖ
-
1
"Реал" начал продавать футболки с фамилией Азара
-
Украина вышла в полуфинал чемпионата мира U20
-
Дзюба: "Познакомился в Саранске с братом-близнецом"
-
"Ростов" объявил о первом летнем трансфере
-
1
Врачам "Зенита" разрешили лечить Кокорина в СИЗО
-
1
Мбаппе решил перейти в "Реал"
-
"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе хавбека сборной Уэльса
-
Роналду - самый дорогой игрок Серии А по версии Transfermarkt
-
Анюков может стать тренером "Зенита"
-
Президент "Атлетико" высказался о ситуации с Гризманном
-
"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграют в матче за Суперкубок Англии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16