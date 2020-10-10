Хуана Мату зовут в Саудовскую Аравию

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Хуана Мату зовут в Саудовскую Аравию

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата может продолжить карьеру за пределами Европы.

Как пишет Daily Express, 32-летний футболист получил выгодное предложение из Саудовской Аравии.

Неназванный клуб готов платить опытному испанцу 12,7 миллионов евро в год.

Контракт Маты с "МЮ" истекает в июне 2021 года, то есть следующим летом он может перейти в другую команду бесплатно.  

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