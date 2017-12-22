Хуанде Рамос может вновь возглавить "Севилью"

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Хуанде Рамос может вновь возглавить "Севилью"

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериццо в ближайшее время будет отправлен в отставку, сообщает Marca.

В данный момент специалист проходит курс лечения от рака и не может выполнять свои обязанности. В связи с этим руководство севильского клуба рассматривает кандидатуру Хуанде Рамоса, который ранее тренировал команду с 2005 по 2007 годы. Под его руководством клуб дважды выигрывал Кубок УЕФА.

Другими кандидатами являются Хави Грасия (экс-тренер "Рубина") и Хоакин Капаррос (также уже работал с "Севильей").

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