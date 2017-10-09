Хуанфран: "Атлетико" обязательно победит в Лиге Чемпионов"

Защитник "Атлетико" Хуанфран верит в то, что его придет время, когда его команда победит в Лиге Чемпионов.

"Я по-прежнему убежден, что однажды наш капитан поднимет над головой кубок чемпионов. Говорю это искренне, и это не ложная надежда.

Надеемся хорошо провести групповой этап, выйти в плей-офф, и чем ближе будет финал, тем сильнее будет наша вера в успех", — сказал Хуанфран.

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