Хуанфран близок к уходу из "Атлетико"
Летом мадридский "Атлетико" может потерять своего защитника Хуанфрана, сообщает Goal.com.
По информации ресурса, 34-летний футболист раздумывает над уходом из клуба. Причина - дефицит игровой практики.
"Матрасники" заинтересованы в продлении контракта с опытным фулбеком, однако сам испанец отложил этот вопрос до конца сезона.
Действующее соглашение между сторонами истекает в июне.
Хуанфран выступает за "Атлетико" с 2011 года, сыграл 351 матч, забил 6 голов и сделал 39 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико Мадрид
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Эспаньол
|32
|41
|12
|Эйбар
|32
|40
|13
|Леганес
|31
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|31
|33
|17
|Сельта Виго
|32
|32
|18
|Реал Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25