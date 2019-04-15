Хуанфран близок к уходу из "Атлетико"

Летом мадридский "Атлетико" может потерять своего защитника Хуанфрана, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, 34-летний футболист раздумывает над уходом из клуба. Причина - дефицит игровой практики.

"Матрасники" заинтересованы в продлении контракта с опытным фулбеком, однако сам испанец отложил этот вопрос до конца сезона.

Действующее соглашение между сторонами истекает в июне.

Хуанфран выступает за "Атлетико" с 2011 года, сыграл 351 матч, забил 6 голов и сделал 39 ассистов.

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