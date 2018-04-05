Хуанфран и Врсалько восстановились после травм

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Хуанфран и Врсалько восстановились после травм

Защитники мадридского "Атлетико" - Хуанфран и Симе Врсалько - восстановились после мышечных травм, сообщает Marca.

По сведениям издания, оба футболиста вернулись к тренировкам в общей группе "матрасников".

Таким образом, Хуанфран и Врсалько смогут принять участие в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против лиссабонского "Спортинга", который состоится сегодня в 22:05 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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