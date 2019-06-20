Хуанфран имеет предложения из Бразилии и США

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Хуанфран имеет предложения из Бразилии и США

Бывший защитник "Атлетико" Хуанфран, скорее всего, продолжит карьеру за пределами Европы.

Как сообщает ESPN, у опытного испанца есть предложения от клубов из Бразилии и США.

Интерес к 33--летнему футболисту проявляют "Коринтианс", "Сан-Паулу" и "Нэшвилл Метроз".

Хуанфран выступал за "Атлетико" с 2011 года, по окончании минувшего сезона он покинул команду на правах свободного агента.

В составе "матрасников" фулбек сыграл 355 матчей, забил 6 голов и сделал 41 ассист.

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