Хуанфран имеет предложения из Бразилии и США
Бывший защитник "Атлетико" Хуанфран, скорее всего, продолжит карьеру за пределами Европы.
Как сообщает ESPN, у опытного испанца есть предложения от клубов из Бразилии и США.
Интерес к 33--летнему футболисту проявляют "Коринтианс", "Сан-Паулу" и "Нэшвилл Метроз".
Хуанфран выступал за "Атлетико" с 2011 года, по окончании минувшего сезона он покинул команду на правах свободного агента.
В составе "матрасников" фулбек сыграл 355 матчей, забил 6 голов и сделал 41 ассист.
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|Атлетико Минейро
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|Ботафого
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|Атлетико Паранаенсе
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|Коринтианс
|38
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|Понте Прета
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|Гремио
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