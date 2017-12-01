Хуанфран: "Коста будет невероятным усилением для "Атлетико"

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Хуанфран: "Коста будет невероятным усилением для "Атлетико"

Защитник мадридского "Атлетико" Хуанфран признался, что с большим воодушевлением ждёт возвращения на поле форварда Диего Косты.

"С каждым матчем выход Косты на поле всё ближе. Диего горит желанием играть, и я сам вижу его в отличной форме. Воодушевляю его каждый день. Думаю, Коста будет невероятным усилением для "Атлетико" - цитирует Хуанфрана Marca.

Напомним, что Коста сможет играть за "Атлетико" с января 2018 года, когда истечёт срок санкций от ФИФА.

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