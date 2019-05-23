Хуанфран объявил об уходе из "Атлетико"

1 Теги атлетико мадридхуанфран

Хуанфран объявил об уходе из "Атлетико"

34-летний защитник Хуанфран решил покинуть "Атлетико", сообщает официальный сайт мадридского клуба.

"Это мои последние дни в "Атлетико". Я надеюсь, что скоро вернусь. Эти годы были замечательными, эти годы - лучшие в моей карьере", - сказал футболист.

Хуанфран выступал за "матрасников" с 2011 года, сыграл 355 матчей, забил 6 голов и сделал 41 ассист. С командой он выиграл 7 трофеев.

Ранее об уходе из "Атлетико" объявили Антуан Гризманн, Диего Годин и Лукас Эрнандес.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Луис на 90% тоже уйдет,вся линия обороны и лидер команды нима,вот как быстро из князей в грязи,хотя думаю в топ-4 останутся.

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