Хубулов может перейти в "Динамо"

"Динамо" проявляет интерес к полузащитнику "Анжи" Арсену Хубулову, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него около одного миллиона евро.

В этом сезоне 27-летний Хубулов провел за "Анжи" 16 матчей, забил 1 мяч и отдал 5 голевых передач.

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