Художник нарисовал 21-метровый портрет Салаха в Нью-Йорке

Теги ливерпульмохамед салахегипет

Художник нарисовал 21-метровый портрет Салаха в Нью-Йорке

В Нью-Йорке появился портрет нападающего "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха,

Автором портрета стал художник Брэндан Одумс. Изображение выполнено в размере 21х12 метров.

"Салах послан Богом, чтобы сделать Египет счастливее", - сказал Одумс.

Видео: потрясающий портрет Салаха.

Напомним, что сборная Египта является соперником России на ЧМ-2018.

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