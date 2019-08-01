Худшая команда Великобритании одержала первую победу за последние 2,5 года

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Худшая команда Великобритании одержала первую победу за последние 2,5 года

Шотландский клуб "Форт Уильям" одержал первую победу за последние 2,5 года.

В матче Кубка Севера Шотландии "Форт Уильям" разгромил "Нэрн Каунти" со счетом 5:2 и прервал 73-матчевую серию без побед. Эта победа стала для клуба первой за 840 дней.

"Форт Уильям" выступает в пятом по силе шотландском дивизионе. В минувшем сезоне разница забитых и пропущенных у команды составила минус 221.

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