Худшая команда Великобритании одержала первую победу за последние 2,5 года
Шотландский клуб "Форт Уильям" одержал первую победу за последние 2,5 года.
В матче Кубка Севера Шотландии "Форт Уильям" разгромил "Нэрн Каунти" со счетом 5:2 и прервал 73-матчевую серию без побед. Эта победа стала для клуба первой за 840 дней.
"Форт Уильям" выступает в пятом по силе шотландском дивизионе. В минувшем сезоне разница забитых и пропущенных у команды составила минус 221.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|33
|77
|2
|Рейнджерс
|33
|66
|3
|Килмарнок
|33
|58
|4
|Абердин
|33
|58
|5
|Хиберниан
|33
|52
|6
|Харт оф Мидлотиан
|33
|50
|7
|Сент-Джонстон
|33
|44
|8
|Мотеруэлл
|33
|43
|9
|Ливингстон
|33
|42
|10
|Гамильтон Академикалс
|33
|25
|11
|Сент-Миррен
|33
|21
|12
|Данди
|33
|18