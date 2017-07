Худшие 20 секунд в истории футбола

Итальянское издание "I'Ultimo Uomo" определило двадцать худших секунд в истории футбола.

Спортивный журнал выделил атаку "Куинз Парк Рейнджерс" в матче с "Манчестер Сити" в 1993 году.

Смотрите как это было:

An Italian magazine just elected this as the worst 20 seconds of football ever played (QPR vs. Man City, 1993) pic.twitter.com/3wR3Ol12Gg