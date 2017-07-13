Худшие 20 секунд в истории футбола

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Худшие 20 секунд в истории футбола

Итальянское издание "I'Ultimo Uomo" определило двадцать худших секунд в истории футбола.

Спортивный журнал выделил атаку "Куинз Парк Рейнджерс" в матче с "Манчестер Сити" в 1993 году.

Смотрите как это было: 

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5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
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8 Саутгемптон 38 46
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10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
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