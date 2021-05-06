"Худший из худших": Ди Канио жёстко раскритиковал Моуринью

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Известный в прошлом итальянский футболист Паоло Ди Канио недоволен назначением Жозе Моуринью на пост главного тренера "Ромы".

В сети появилась аудиозапись, на которой экс-форвард "Лацио", "Ювентуса" и "Милана" жёстко критикует португальского наставника.

"Моуринью - худший из худших. Он закончился во всех смыслах, его команды играют в антифутбол. "Рома" взяла его только из-за громкого имени. Но эта ситуация похожа на то, когда клуб подписывает игрока, который находится на излёте карьеры. Моуринью просто хотел работу с хорошей зарплатой. За четыре года его уже три раза увольняли. Его выгнали отовсюду из-за невыносимого характера, а раньше всё, в чём он был хорош, - это характер.

Вы можете повеселиться на нескольких пресс-конференциях, потому что полемика способствует хорошему театру, но я считаю, что для возрождения команды это худший вариант из всех возможных. И я могу сказать это, потому что ещё семь лет назад он был моим фаворитом, даже большим, чем Пеп Гвардиола", - цитирует Ди Канио Football Italia.

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