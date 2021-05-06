"Худший из худших": Ди Канио жёстко раскритиковал Моуринью
Фото Reuters / Toby Melville
Известный в прошлом итальянский футболист Паоло Ди Канио недоволен назначением Жозе Моуринью на пост главного тренера "Ромы".
В сети появилась аудиозапись, на которой экс-форвард "Лацио", "Ювентуса" и "Милана" жёстко критикует португальского наставника.
"Моуринью - худший из худших. Он закончился во всех смыслах, его команды играют в антифутбол. "Рома" взяла его только из-за громкого имени. Но эта ситуация похожа на то, когда клуб подписывает игрока, который находится на излёте карьеры. Моуринью просто хотел работу с хорошей зарплатой. За четыре года его уже три раза увольняли. Его выгнали отовсюду из-за невыносимого характера, а раньше всё, в чём он был хорош, - это характер.
Вы можете повеселиться на нескольких пресс-конференциях, потому что полемика способствует хорошему театру, но я считаю, что для возрождения команды это худший вариант из всех возможных. И я могу сказать это, потому что ещё семь лет назад он был моим фаворитом, даже большим, чем Пеп Гвардиола", - цитирует Ди Канио Football Italia.
Не пропустите: Моуринью - самый высокооплачиваемый тренер в истории "Ромы". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17