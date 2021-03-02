Худяков: "При мне договорных матчей в "Тамбове" не было и никогда не будет"
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков заявил, что команда не будет участвовать в договорных матчах, пока он находится в клубе.
"Подозрение в том, что мы сыграли с "Ротором" договорной матч – это чушь собачья. Так могут говорить только совершенно неграмотные люди. Первый гол – да, очень обидная срезка, согласен. Ошибся парень, такое бывает даже у великих. Ему всего 19 лет, он вышел в составе второй раз, тут нет ничего удивительного.
Вся эта ситуация и прессинг с якобы "договорным матчем" очень обижает. Все ведь знают, какая у нас сейчас трудная ситуация складывается. Лучше бы поддержали. При мне договорных матчей не было и никогда не будет. "Тамбов" – это моя репутация. И клубом, и ей я очень дорожу", - приводит слова Худякова "Спорт день за днем".
Читать также: Тренер "Тамбова" отреагировал на слухи, что матч с "Ротором" мог быть договорным | http://soccernews.ru
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