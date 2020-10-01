Худяков прокомментировал переход нападающего Обухова в "Ростов"
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков высказался о трансфере форварда Владимира Обухова в "Ростов".
"Обухов пришел к нам год назад бесплатно. Он был свободным агентом на рынке и, по большому счету, был никому не нужен. Очень приятно, что в "Тамбове" этот нападающий сумел проявить себя, забил семь мячей в прошлом чемпионате, сделал две голевые передачи. Это хороший показатель. Значит в "Тамбове" смогли создать правильные условия для игрока, развить его сильные качества. Володя и сам показал себя с лучшей стороны, был отлично мотивирован.
Сейчас на него возник определенный спрос. На данный момент «Ростов» является более амбициозным клубом, чем "Тамбов". Команда находится в верхней части турнирной таблицы, сам футболист тоже хочет попробовать свои силы там. Мы не имели права удерживать его. Это было бы неправильно со всех точек зрения. Естественно, и та сумма, которую мы получим от продажи, поможет нам", - цитирует Худякова Sport24.
Сообщалось, что Обухов подпишет с "Ростовом" трехлетний контракт.
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