Худяков: "Тамбов" договорился об аренде Тикнизяна у ЦСКА"

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Худяков: "Тамбов" договорился об аренде Тикнизяна у ЦСКА"

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков высказался о переговорах по трансферу защитника ЦСКА Наира Тикнизяне и о будущем нападающего команды Владимира Обухова.

"Переговоры по Тикнизяну пока идут. Мы договорились по аренде игрока с ЦСКА, но еще надо немного подождать. Мы находимся на финальной стадии.

У Владимира Обухова есть несколько предложений от других клубов, мы рассматриваем их вместе с ним. Но пока рано говорить об уходе. Он игрок "Тамбова" и готовится к матчу против "Ростова" именно в футболке нашего клуба" - цитирует Худякова Sport24.

В сезоне-2019/20 Тикнизян провел 15 матчей в молодежном первенстве, где забил 9 голов. 

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