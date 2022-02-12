Хулен Лопетеги - самый успешный тренер в истории "Севильи"
Фото: инстаграм "Севильи"\Автор неизвестен
"Севилья" в матче 24-го тура Ла Лиги обыграла "Эльче" (2:0) и приблизилась на расстояние трех очков к лидеру в турнирной таблице мадридскому "Реалу".
Этот матч стал сотым для главного тренера нервионцев Хулена Лопетеги во главе команды в рамках Ла Лиги. Испанский специалист стал седьмым тренером в истории клуба, которому удалось достичь подобной отметки, сообщает статистический портал Opta.
Отмечается, что Лопетеги находится на первом месте в истории клуба по проценту побед среди тренеров, которые провели более пяти матчей у руля команды в Ла Лиги. При нем "Севилья" выиграла в 56.6% матчей - 56 побед, 26 ничьих и 17 поражений.
100 - Julen Lopetegui manages his 100th @LaLigaEN game as @SevillaFC_ENG boss (W56 D26 L17), becoming the 7th manager to reach this tally for the club in the history. He has the highest win % of any Sevilla manager in the top-flight (56.6% - minimum of 5 games). Centenary. pic.twitter.com/D4vtdHLDph— OptaJose (@OptaJose) February 11, 2022
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14