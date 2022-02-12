Хулен Лопетеги - самый успешный тренер в истории "Севильи"

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Хулен Лопетеги - самый успешный тренер в истории "Севильи"

Фото: инстаграм "Севильи"\Автор неизвестен

"Севилья" в матче 24-го тура Ла Лиги обыграла "Эльче" (2:0) и приблизилась на расстояние трех очков к лидеру в турнирной таблице мадридскому "Реалу".

Этот матч стал сотым для главного тренера нервионцев Хулена Лопетеги во главе команды в рамках Ла Лиги. Испанский специалист стал седьмым тренером в истории клуба, которому удалось достичь подобной отметки, сообщает статистический портал Opta.

Отмечается, что Лопетеги находится на первом месте в истории клуба по проценту побед среди тренеров, которые провели более пяти матчей у руля команды в Ла Лиги. При нем "Севилья" выиграла в 56.6% матчей - 56 побед, 26 ничьих и 17 поражений.

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