Хулен Лопетеги: "Со мной обошлись несправедливо"

2018 год выдался ярким для поклонников футбола, но Хулен Лопетеги предпочёл бы его забыть. Накануне Чемпионата мира 52-летний специалист был уволен сборной Испании после того, как он объявил о желании перейти в «Реал» после турнира.

Спустя всего три месяца на «Бернабеу» Лопетеги покинул команду, которая играла из рук вон плохо, и выдала серию из пять поражений в семи матчах. Закончилось всё унизительным разгромом от «Барселоны» со счётом 5:1.

С того момента Хулен молчал, но сейчас наконец разоткровенничался в разговоре с Гильемом Балаге из BBC.

Московский побег

12 июня 2018 года, за два дня до начала Чемпионата мира, стало известно, что сразу после турнира Лопетеги войдёт в тренерский штаб «Реала». Это не оставило выбора президенту Испанской футбольной федерации Луису Рубиалесу, который уволил тренера. Федерация попросту не могла простить ему то, что все переговоры велись скрытно.

«Мне было нелегко. Мы усердно работали эти два года и были готовы провести превосходный ЧМ. За два месяца до турнира я подписал новый контракт с прописанной суммой отступных – это была идея Рубиалеса. Я согласился, после чего со мной связался «Реал».

«Я не выбирал время – как и «Реал». Я знал, что у меня была только одна обязанность – ЧМ. Но хранить такое в тайне на протяжении месяца попросту невозможно – и бесчестно». «Мы были уверены, что лучше обо всём рассказать открыто на пресс-конференции. После можно было думать только о сборной».

«Футболисты замечательно восприняли новость, и после мы провели нашу лучшую тренировку за три недели. Мы были всем довольны, но последнее слово было за президентом. Сложная ситуация – никогда не забуду это время, потому что я был ошарашен. Со мной поступили нечестно».

«Перелёт из Москвы в Мадрид занимал четыре часа, и за это время я не обронил ни слова. Но это жизнь. Тяжёлый опыт, который я должен оставить позади и воспринять положительно».

Жизнь в «Реале»: «Я не спал, я не знал, где нахожусь»

На следующий день новый тренер «Реала» с трудом сдерживал слёзы на своей первой пресс-конференции.

«Я не спал – я не знал, где нахожусь. В один момент я в России готовлюсь к ЧМ, а в другой – на «Сантьяго Бернабеу» с новой командой». «Всё произошло очень быстро, и я был эмоционален. Сложно, когда тебя просят покинуть ЧМ – он был моей мечтой, и я много работал, чтобы она стала явью. Я человек, и иногда сдерживаться попросту невозможно».

Первой игрой стало поражение от «Атлетико» в Суперкубке УЕФА, но затем команда выиграла пять из шести матчей, в том числе разгромив «Рому» со счётом 3:0.

Но затем как отрезало: «Реал» выиграл одну из семи игр. 29 октября, после 5:1 от «Барсы», Лопетеги указали на выход.

«Начиналось всё хорошо, команда играла как следует, но затем случились три неудачные недели. Остаётся надеяться успеть найти решение, иначе будет упущен весь сезон. Мы были уверены, что всё пройдёт».

«Но времени не было – это моё лучшее объяснение случившемуся».

Несмотря на скоропостижное увольнение, Лопетеги утверждает, что на клуб не обижен.

«Я очень уважаю нового тренера [Сантьяго Солари] и его штаб. Ну а игроки – я их люблю, они прекрасно ко мне отнеслись». «Я никогда не скажу плохого слова о «Реале». Работать с таким клубом – фантастический опыт для любого. Я надеялся, что получу больше времени, но теперь приходится смотреть вперёд».

АПЛ?

Лопетеги никогда не работал за пределами Испании и Португалии, но сейчас многие видные иностранцы успешно трудятся в Англии – например, Пеп Гвардиола и Юрген Клопп. Возможно, пора и ему переехать?

«Тренер должен быть открыт к разным вариантом, но я бы предпочёл лучшие лиги».

«Англия – фантастическая лига. Когда смотришь матчи, чувствуешь атмосферу, уважение к игрокам и тренерам, что очень важно. Я хочу почувствовать это сам. Конечно, в Испании тоже фантастическая лига с соответствующими футболистами и тренерами. Увидим».

Йохан Кройф

Лопетеги два года играл под руководством Йохана Кройфа в «Барселоне». Великий голландец вдохновил многих футболистов стать тренерами – например, Гвардиолу, Лаудрупа и Кумана.

И Лопетеги.

«После первой же тренировки с Йоханом я подумал: «Он совершенно не похож на других».

«Он вдохновил нас своими идеями – он был на голову выше остальных. Он также понимал, что футболисты сами думают про игру и хотят понимать идеи наставников. Тренер должен всегда уметь ответить «почему» на любой вопрос – почему тренировка такая, почему решение такое. Если игрок понимает, он становится лучше».

Юрий Сергеев

