Хуммельс: "Бавария" не входит в число лучших команд Европы"

Защитник мюнхенской "Баварии" Матс Хуммельс считает, что его команда на данный момент не входит в число главных претендентов на победу в Лиге Чемпионов.

"Безусловно, внутренне мы должны улучшить несколько вещей и объединиться. У нас не все так плохо, но все же мы находимся не на том уровне, на котором необходимо быть, чтобы находиться в числе ведущих топ-команд Европы. В команде должна снова вырасти сплоченность", - цитирует 28-летнего бека Bild.

Напомним, Хайнкес советует Нагельсманну не спешить с переходом в "Баварию". | soccernews.ru