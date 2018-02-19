Хуммельс: "Бешикташ" - это талантливая команда, подкованная тактически и индивидуально"

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс прокомментировал предстоящую игру против "Бешикташа".

"Это всегда очень особенный этап турнира. В такие моменты необязательно показывать отполированную игру, чтобы победить. Часто есть вещи более важные, чем эстетика. Мы осознаем, что предстоит встреча с топ-командой Европы, которая уверенно выиграла свою группу.

В составе "Бешикташа" играют знаменитые футболисты. Как мы могли заметить по видеозаписям, это талантливая команда, подкованная тактически и индивидуально. Поэтому прежде всего важно добиться положительного результата в домашнем матче" - приводит слова Хуммельса Goal.com.

Поединок между "Баварией" и "Бешикташем" состоится 20 февраля в 22:45 по московскому времени.

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