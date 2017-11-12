Хуммельс: "Франция - сенсационная команда"
Защитник сборной Германии Матс Хуммельс похвалил соперника своей команды по предстоящему вторничному товарищескому матчу.
"У сборной Франции имеется невероятное разнообразие молодых игроков. На таком уровне я редко видел такую картину... Сенсационная команда и для меня один из фаворитов Чемпионата Мира. Даже если два игрока выпадут из их состава, у них есть люди, которые могут их безболезненно заменить. Это действительно увлекательно", - цитирует 28-летнего бека FootMercato.
Напомним, в последнем товарищеском матче Германия разошлась миром с англичанами. | soccernews.ru
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