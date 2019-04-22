Хуммельс и Родригес вернулись в общую группу
Игроки "Баварии" Матс Хуммельс и Хамес Родригес приступили к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает пресс-службу клуба.
Напомним, игроки пропустили матч 30-го тура чемпионата Германии против "Вердера".
Ранее у Хуммельса было травмировано бедро, а у Родригеса возникли проблемы с приводящей мышцей.
Матч состоится 24 апреля в Бремене. Начало - в 21:45 мск.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|69
|3
|РБ Лейпциг
|30
|61
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|29
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|51
|6
|Хоффенхайм
|30
|50
|7
|Байер Леверкузен
|30
|48
|8
|Вердер Бремен
|30
|46
|9
|Вольфсбург
|29
|45
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|37
|11
|Герта
|30
|36
|12
|Майнц 05
|30
|36
|13
|Фрайбург
|30
|32
|14
|Аугсбург
|30
|31
|15
|Шальке
|30
|27
|16
|Штутгарт
|30
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|30
|18
|18
|Ганновер 96
|30
|15