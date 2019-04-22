Хуммельс и Родригес вернулись в общую группу

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Хуммельс и Родригес вернулись в общую группу

Игроки "Баварии" Матс Хуммельс и Хамес Родригес приступили к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает пресс-службу клуба.

Напомним, игроки пропустили матч 30-го тура чемпионата Германии против "Вердера". 

Ранее у Хуммельса было травмировано бедро, а у Родригеса возникли проблемы с приводящей мышцей.

Матч состоится 24 апреля в Бремене. Начало - в 21:45 мск.

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