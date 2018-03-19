Хуммельс может покинуть "Баварию"

Ближайшим летом защитник мюнхенской "Баварии" Матс Хуммельс может сменить клубную прописку, информирует Kicker.

Однако случиться этом может, если по окончанию текущего сезона чемпионов Германии возглавит бывший наставник дортмундской "Боруссии" Томас Тухель. Учитывая свои натянутые отношения со своим экс-главным тренером в стане "шершней", 29-летней бек вполне может решиться на смену команды.

Напомним, "Бавария" приняла решение по будущему Левандовски. | soccernews.ru