Хуммельс может покинуть "Баварию"
Ближайшим летом защитник мюнхенской "Баварии" Матс Хуммельс может сменить клубную прописку, информирует Kicker.
Однако случиться этом может, если по окончанию текущего сезона чемпионов Германии возглавит бывший наставник дортмундской "Боруссии" Томас Тухель. Учитывая свои натянутые отношения со своим экс-главным тренером в стане "шершней", 29-летней бек вполне может решиться на смену команды.
Напомним, "Бавария" приняла решение по будущему Левандовски. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|27
|66
|2
|Шальке
|27
|49
|3
|Боруссия Дортмунд
|27
|48
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|45
|5
|Байер Леверкузен
|27
|44
|6
|РБ Лейпциг
|27
|43
|7
|Хоффенхайм
|27
|39
|8
|Штутгарт
|27
|37
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|36
|10
|Аугсбург
|27
|35
|11
|Герта
|27
|35
|12
|Вердер Бремен
|27
|33
|13
|Ганновер 96
|27
|32
|14
|Фрайбург
|27
|30
|15
|Вольфсбург
|27
|25
|16
|Майнц 05
|27
|25
|17
|Кельн
|27
|20
|18
|Гамбург
|27
|18