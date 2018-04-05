Хуммельс надеется на скорейшее чемпионство "Баварии"

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Хуммельс надеется на скорейшее чемпионство "Баварии"
Защитник "Баварии" Матс Хуммельс надеется, что его команда станет чемпионом Германии уже в эти выходные.

"Мы намерены двигаться в своем ритме. Было бы логично стать чемпионами Германии уже в субботу. Надеюсь, что мы сделаем это своими силами", - приводит слова Хуммельса официальный сайт клуба.

Седьмого апреля "Бавария" сыграет в гостях с "Аугсбургом" в матче Бундеслиги. Чтобы обеспечить себе "серебряную салатницу" мюнхенцам необходимо добиться победы.

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