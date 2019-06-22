Хуммельс перед возвращением в "Боруссию" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед"
Этим летом немецкий защитник Матс Хуммельс мог оказаться в Англии, сообщает Sport Bild.
По сведениям издания, у 30-летнего футболиста было предложение от "Манчестер Юнайтед", но он его отклонил.
"Красные дьяволы" обещали звёздному центрбеку зарплату в размере 12 миллионов евро в год, однако тот отдал предпочтение дортмундской "Боруссии" с окладом на 2 миллиона меньше.
Дело в том, что Хуммельс хочет играть в Лиге Чемпионов, а "МЮ" не пробился в этот турнир по итогам минувшего сезона.
Напомним, что "шмели" купили игрока у "Баварии" за 30,5 миллионов евро и заключили с ним соглашение до 2022 года.
Не пропустите: Хуммельс прокомментировал своё возвращение в дортмундскую "Боруссию". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
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|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16