Хуммельс перед возвращением в "Боруссию" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед"

Этим летом немецкий защитник Матс Хуммельс мог оказаться в Англии, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, у 30-летнего футболиста было предложение от "Манчестер Юнайтед", но он его отклонил.

"Красные дьяволы" обещали звёздному центрбеку зарплату в размере 12 миллионов евро в год, однако тот отдал предпочтение дортмундской "Боруссии" с окладом на 2 миллиона меньше.

Дело в том, что Хуммельс хочет играть в Лиге Чемпионов, а "МЮ" не пробился в этот турнир по итогам минувшего сезона.

Напомним, что "шмели" купили игрока у "Баварии" за 30,5 миллионов евро и заключили с ним соглашение до 2022 года.

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