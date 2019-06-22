Хуммельс перед возвращением в "Боруссию" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед"

Теги бавария мюнхенборуссия дортмундманчестер юнайтедматс хуммельстрансферы

Хуммельс перед возвращением в "Боруссию" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед"

Этим летом немецкий защитник Матс Хуммельс мог оказаться в Англии, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, у 30-летнего футболиста было предложение от "Манчестер Юнайтед", но он его отклонил.

"Красные дьяволы" обещали звёздному центрбеку зарплату в размере 12 миллионов евро в год, однако тот отдал предпочтение дортмундской "Боруссии" с окладом на 2 миллиона меньше.

Дело в том, что Хуммельс хочет играть в Лиге Чемпионов, а "МЮ" не пробился в этот турнир по итогам минувшего сезона.

Напомним, что "шмели" купили игрока у "Баварии" за 30,5 миллионов евро и заключили с ним соглашение до 2022 года.

Не пропустите: Хуммельс прокомментировал своё возвращение в дортмундскую "Боруссию". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" объявил о продлении контракта с Бентанкуром

"Ювентус" объявил о продлении контракта с Бентанкуром

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов