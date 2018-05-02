Хуммельс: "Подарили "Реалу" голы в обоих матчах"

Защитник мюнхенской "Баварии" Матс Хуммельс подвел итог противостоянию с мадридским "Реалом" в рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Мы подарили "Реалу" голы в обоих матчах. Таков футбол, но подобные глупые ошибки не должны случаться на таком уровне. У нас было преимущество, мы имели много моментов, но мы их не реализовали, и это стоило нам выхода в финал. Мы устроили хороший бой и хорошо сыграли, но не смогли пройти дальше. Если мы хотим выиграть трофей, нам нужно быть более хладнокровными в завершающей стадии атаки", - цитирует 29-летнего бека официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч между "Реалом" и "Баварией" завершился вничью 2:2. | soccernews.ru