Хуммельс: "Понятия не имею, за что меня удалили в матче с "Аяксом"

Фото твиттер Матса Хуммельса

Центральный защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс эмоционально прокомментировал своё удаление в игре 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Аякса".

"Покинув поле, я сразу посмотрел повтор. Понятия не имею, за что меня удалили. Не представляю, чем руководствовался арбитр, когда принимал решение показать мне красную карточку", - приводит слова Хуммельса BVB Newsblog.

Напомним, что английский судья Майкл Оливер удалил немца на 29-й минуте за подкат против Антони.

В итоге "Боруссия" на своём поле проиграла "Аяксу" со счётом 1:3.

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