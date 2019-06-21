Хуммельс прокомментировал своё возвращение в дортмундскую "Боруссию"
Центральный защитник Матс Хуммельс рассказал о своём отношении к возвращению из "Баварии" в дортмундскую "Боруссию".
"Спасибо "Баварии", моим партнёрам по команде, персоналу и болельщикам за отличное отношение ко мне в течение трёх последних лет. Я смог познакомиться со многими замечательными людьми и пережить много замечательных моментов. Любой, кто знаком со мной, подтвердит, что Мюнхен всегда будет особенным местом для меня! Но после переговоров с представителями клубов мне стало понятно, что моим футбольным домом снова будет Дортмунд. И именно поэтому я с нетерпением жду возможности вернуться в "Боруссию" и, надеюсь, снова добиться успеха с клубом. Вперёд, "Боруссия", - написал футболист в инстаграме.
30-летний Хуммельс является воспитанником "Баварии", за "Боруссию" он выступал с 2008 по 2016 год, после чего за 35 миллионов евро вернулся в мюнхенский клуб.
После трёх сезонов в футболке "ротен" звёздный немец снова присоединился к "шмелям" за 30,5 миллионов и заключил трёхлетний контракт.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19