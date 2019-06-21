Хуммельс прокомментировал своё возвращение в дортмундскую "Боруссию"

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Хуммельс прокомментировал своё возвращение в дортмундскую "Боруссию"

Центральный защитник Матс Хуммельс рассказал о своём отношении к возвращению из "Баварии" в дортмундскую "Боруссию".

"Спасибо "Баварии", моим партнёрам по команде, персоналу и болельщикам за отличное отношение ко мне в течение трёх последних лет. Я смог познакомиться со многими замечательными людьми и пережить много замечательных моментов. Любой, кто знаком со мной, подтвердит, что Мюнхен всегда будет особенным местом для меня! Но после переговоров с представителями клубов мне стало понятно, что моим футбольным домом снова будет Дортмунд. И именно поэтому я с нетерпением жду возможности вернуться в "Боруссию" и, надеюсь, снова добиться успеха с клубом. Вперёд, "Боруссия", - написал футболист в инстаграме.

30-летний Хуммельс является воспитанником "Баварии", за "Боруссию" он выступал с 2008 по 2016 год, после чего за 35 миллионов евро вернулся в мюнхенский клуб.

После трёх сезонов в футболке "ротен" звёздный немец снова присоединился к "шмелям" за 30,5 миллионов и заключил трёхлетний контракт.

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