Хуммельс пропустит матч 2-го раунда Кубке Германии против "Лейпцига"

Теги бавария мюнхенматс хуммельс

Хуммельс пропустит матч 2-го раунда Кубке Германии против "Лейпцига"Защитник "Баварии" Матс Хуммельс пропустит матч 2-го раунда Кубке Германии против "Лейпцига".

По информации источника,  28-летний футболист травмировался в игре 9-го тура Бундеслиги против "Гамбурга" (1:0).

У Хуммельса выявлен разрыв капсулы в голеностопном суставе. 

Читайте: Хуммельс: "Бавария" не входит в число лучших команд Европы" | http://soccernews.ru

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