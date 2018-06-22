Хуммельс пропустит матч против сборной Швеции

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс не поможет своей команде в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Швеции.

"Хуммельс не сможет сыграть завтра. У него травма шеи. Он не может нормально тренироваться. Такие повреждения не лечатся за один день" - приводит слова главного тренера "Бундестим" Йоахима Лёва AS.

Напомним, что матч Германия - Швеция состоится 23 июня в 21:00 по московскому времени в Сочи.

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