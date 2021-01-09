Хуммельс провёл тренировку с эффектной легкоатлеткой

Центральный защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс принял участие в съёмках видеоролика, на котором он с легкоатлеткой Алисой Шмидт показывает упражнения для тренировок.

С недавних пор Алиса Шмидт является фитнес-тренером "Боруссии".

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