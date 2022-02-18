Хуммельс раскритиковал игру "Боруссии" в последних матчах

Теги боруссия дортмундматс хуммельс

Хуммельс раскритиковал игру "Боруссии" в последних матчах

Фото твиттер Матса Хуммельса

Центральный защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс выразил недовольство результатами команды.

Напомним, что "шмели" потерпели три поражения в пяти последних матчах.

"Мы играем в бессмысленный футбол, делаем много нелогичного и даём соперникам преимущество. У нас слишком сложный футбол. Если мы продолжим так играть, то будем чередовать победы с поражениями. Так мы не добьёмся успеха", - цитирует Хуммельса официальный сайт УЕФА.

"Боруссия" идёт на втором месте в Бундеслиге, отставая от лидирующей "Баварии" на 6 очков. В первом стыковом матче ЛЕ команда дома проиграла "Рейнджерс" со счётом 2:4.

Не пропустите: Руководство "Боруссии" провело экстренное совещание после поражения от "Рейнджерс". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" определил четыре варианта усиления позиции правого защитника

"Реал" определил четыре варианта усиления позиции правого защитника

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов