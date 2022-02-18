Хуммельс раскритиковал игру "Боруссии" в последних матчах
Центральный защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс выразил недовольство результатами команды.
Напомним, что "шмели" потерпели три поражения в пяти последних матчах.
"Мы играем в бессмысленный футбол, делаем много нелогичного и даём соперникам преимущество. У нас слишком сложный футбол. Если мы продолжим так играть, то будем чередовать победы с поражениями. Так мы не добьёмся успеха", - цитирует Хуммельса официальный сайт УЕФА.
"Боруссия" идёт на втором месте в Бундеслиге, отставая от лидирующей "Баварии" на 6 очков. В первом стыковом матче ЛЕ команда дома проиграла "Рейнджерс" со счётом 2:4.
Не пропустите: Руководство "Боруссии" провело экстренное совещание после поражения от "Рейнджерс". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20