Хуммельс раскритиковал игру "Боруссии" в последних матчах

Фото твиттер Матса Хуммельса

Центральный защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс выразил недовольство результатами команды.

Напомним, что "шмели" потерпели три поражения в пяти последних матчах.

"Мы играем в бессмысленный футбол, делаем много нелогичного и даём соперникам преимущество. У нас слишком сложный футбол. Если мы продолжим так играть, то будем чередовать победы с поражениями. Так мы не добьёмся успеха", - цитирует Хуммельса официальный сайт УЕФА.

"Боруссия" идёт на втором месте в Бундеслиге, отставая от лидирующей "Баварии" на 6 очков. В первом стыковом матче ЛЕ команда дома проиграла "Рейнджерс" со счётом 2:4.

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