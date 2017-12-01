Хуммельс рассказал, каким должен быть новый наставник "Баварии"

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Хуммельс рассказал, каким должен быть новый наставник "Баварии"Защитник мюнхенской "Баварии" Матс Хуммельс поделился мнением о том, каким должен быть новый наставник мюнхенцев.

Напомним, что главный тренер мюнхенцев Юпп Хайнкес покинет команду летом 2018 года.

"Несомненно, есть пара достойных специалистов, но о большем я сказать не могу. И не могу сказать, что именно определённого тренера хотел бы видеть у руля "Баварии". Важно, чтобы у будущего тренера "Баварии" была одна или несколько концепций игры. Но в "Баварии" тренер прежде всего должен наладить соответствующие взаимоотношения с игроками", - сказал футболист.

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