Хуммельс: "Севилья" сильнее, чем кажется на первый взгляд"



Защитник "Баварии" Матс Хуммельс считает, что его команде не будет легко с "Севильей" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Это очень интересный жребий. "Севилья" сильнее, чем кажется на первый взгляд. Они обладают игроками очень высокого уровня. На своем поле им обеспечена прекрасная поддержка. Мы начинаем в гостях и фанаты "Севильи" будут гнать их вперед с первых минут. Думаю, что нам предстоит упорная борьба", – цитирует Хумельса официальный сайт клуба.

Ранее клубы между собой не встречались.

Первый матч "Севилья" - "Бавария" состоится 3 апреля. Ответный поединок "Бавария" - "Севилья" пройдет 11 апреля.

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