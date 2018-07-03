Хуммельс согласился с фанаткой, что плохо играет головой

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Хуммельс согласился с фанаткой, что плохо играет головой

Защитник "Баварии" и сборной Германии Матс Хуммельс признал, что плохо играет головой в разговоре с фанаткой.

"Матс, ты хороший защитник, но тебе нужно тренировать удары головой. Ты много раз бил мимо ворот не только на ЧМ-2018, но и в матчах за "Баварию". Ты отлично выбираешь позицию, но бьешь мимо", - написала болельщица.

"К сожалению, это правда… Я много работаю над ударами головой, уже должен был быть какой-то результат", – ответил ей Хуммельс.

Напомним, что в матче ЧМ-2018 с Южной Кореей (0:2) Хуммельс дважды не попал в ворота соперников, нанося удары головой с близкого расстояния.

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