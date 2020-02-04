Хуммельс сравнил Холанда и Левандовски

Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс поделился мнением о новичке своей команды Эрлинге Холанде.

"У него всё отлично. Эрлинг забивает за 57 минут больше голов, чем я за целый сезон. Конечно, я ему кое-что посоветовал. Много лет я играл вместе с Робертом Левандовски, и Холанд мне очень его напоминает. Хотя Эрлинг пока ещё не на том уровне. Я надеюсь, что он останется в Дортмунде, пока я здесь. Мне хотелось бы этого", - приводит слова Хуммельса Goal.com.

Левандовски выступал за "Боруссию" с 2010 по 2014 год, после чего ушёл на правах свободного агента в "Баварию".

19-летний Холанд присоединился к "шмелям" в январе за 20 миллионов евро и забил 7 голов в 3 матчах.

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