Хуммельс сравнил Холанда и Левандовски
Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс поделился мнением о новичке своей команды Эрлинге Холанде.
"У него всё отлично. Эрлинг забивает за 57 минут больше голов, чем я за целый сезон. Конечно, я ему кое-что посоветовал. Много лет я играл вместе с Робертом Левандовски, и Холанд мне очень его напоминает. Хотя Эрлинг пока ещё не на том уровне. Я надеюсь, что он останется в Дортмунде, пока я здесь. Мне хотелось бы этого", - приводит слова Хуммельса Goal.com.
Левандовски выступал за "Боруссию" с 2010 по 2014 год, после чего ушёл на правах свободного агента в "Баварию".
19-летний Холанд присоединился к "шмелям" в январе за 20 миллионов евро и забил 7 голов в 3 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|2
|РБ Лейпциг
|20
|41
|3
|Боруссия Дортмунд
|20
|39
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|5
|Байер Леверкузен
|20
|34
|6
|Шальке
|20
|34
|7
|Хоффенхайм
|20
|33
|8
|Фрайбург
|20
|29
|9
|Вольфсбург
|20
|27
|10
|Аугсбург
|20
|26
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|25
|12
|Унион Берлин
|20
|23
|13
|Герта
|20
|23
|14
|Кельн
|20
|23
|15
|Майнц 05
|20
|18
|16
|Вердер Бремен
|20
|17
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|16
|18
|Падерборн
|20
|15