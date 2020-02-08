Хуммельс стал автором уникального достижения в Бундеслиге

Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс забил гол в игре против "Байера".

Как сообщает Opta Sports, Хуммельс стал первым футболистом, который забивает в Бундеслиге 12 сезонов подряд.

Хуммельс выступал за "Боруссию" с 2008 по 2016 год. С 2016 по 2019 год игрок играл за "Баварию", а в 2019 году опять вернулся в "Боруссию".

Всего в этом сезоне Хуммельс провел 26 игр, в которых забил один гол и отдал три ассиста.

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